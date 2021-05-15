Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко рассказал, как и когда педагоги могут вакцинироваться от COVID

Суббота, 15 мая 2021, 14:50
Ляшко рассказал, как и когда педагоги могут вакцинироваться от COVID

Примерно с 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer и вакцинировать ею всех работников образования.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: Вакцина Pfizer будет поступать четырьмя поставками с 18 мая. Ее поставят на национальный склад, после чего развезут в регионы.

Общее количество доз во время четырех поставок – более 473 тысяч. Большинство, более 378 тысяч доз, пойдет для работников образования – как учителей, так и, например, бухгалтеров.

Другие примерно 100 тысяч доз пойдут на прививки для людей, которые получили первую дозу вакцины во время первого и второго этапа вакцинации. Это, в частности медики, военные, люди старше 80 лет.

Ляшко сообщил, что по состоянию на 15 мая в Украине провакцинировано уже 60 163 педагогов. Из них 21 922 тех, кто будет работать во время проведения внешнего независимого оценивания.

Санврач также сообщил, как педагогам записаться на вакцинацию.

Работник учебного заведения должен сообщить о своем желании вакцинироваться от COVID руководителю учебного заведения, который составляет списки.

Если список на вакцинацию уже составлен, руководитель образовательного учреждения должен сообщить региональному координатору об изменениях в количестве вакцин, которые заведение хочет получить.

Школа или садик должны самостоятельно подготовить помещение для вакцинации и составить график для работников. После этого в заведение приезжает мобильная бригада и вакцинирует всех, кто записался.

Схема подачи списков на вакцинацию для руководителей образования:

  • школы, детские сады и внешкольные учебные заведения передают списки на вакцинацию в орган управления образования, орган – в ОГА, ОГА – региональному координатору
  • профтехучилища – в ОГА – ОГА в региональный координатор
  • университеты – в ОГА – ОГА в региональный координатор

Если учитель записался на вакцинацию в "Дії" как обычный гражданин, он все равно должен сообщить о своем решении руководителю учебного заведения и попасть в список на организованную вакцинацию.

Логика вакцинации педагогов именно сейчас в том, чтобы сделать прививку до лета, когда большинство работников образования уйдет в отпуск. Таким образом педагоги должны завершить вакцинацию до осени, когда начнется новый учебный семестр.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: