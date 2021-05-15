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Мер Будапешта почав кампанію, щоб виграти в Орбана вибори в 2022 році

Субота, 15 травня 2021, 15:45

Мер Будапешта Гергей Корачонь оголосив про своє прагнення стати кандидатом на пост прем'єр-міністра від шести опозиційних партій Угорщини на національних виборах в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Раніше цього тижня угорська опозиція заявила, що в цьому році вона проведе перші в історії країни праймеріз, щоб вибрати спільних кандидатів для участі у виборах 2022 року, які можуть поставити під загрозу більш ніж десятирічне правління прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Орбан та його партія "Фідес" з 2010 року тричі поспіль перемагали на виборах в основному завдяки виборчій системі, яка сприяла великим партіям, у той час як опозиція була роздроблена і не могла співпрацювати.

"Повний віри і надії, приймаючи підтримку партій, що підтримують мене... Я можу заявити, що буду змагатися за кандидатство в прем'єр-міністри на праймеріз від опозиції", - сказав Корачонь у відео на Facebook.

"Я прийняв це рішення, оскільки відчуваю, що моя країна перебуває в серйозній небезпеці", - заявив він, додавши, що буде прагнути до возз'єднання країни.

Корачонь у 2019 році на місцевих виборах як кандидат від невеликої зеленої ліберальної партії змістив чинного мера, підтримуваного Орбаном.

Корачонь сказав, що співпраця опозиції на цих виборах може послужити основою для повалення Орбана.

Опитування, проведене агентством Median, опубліковане раніше на цьому тижні, показало, що правлячу партію Орбана "Фідес" підтримують 40% виборців, в той час як список об'єднаної опозиції - 36%.

Теми: Угорщина


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