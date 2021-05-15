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Мэр Будапешта начал кампанию, чтобы выиграть у Орбана выборы в 2022 году

Суббота, 15 мая 2021, 15:45

Мэр Будапешта Гергей Корачонь объявил о своем стремлении стать кандидатом на пост премьер-министра от шести оппозиционных партий Венгрии на национальных выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее на этой неделе венгерская оппозиция заявила, что в этом году она проведет первые в истории страны праймериз, чтобы выбрать общих кандидатов для участия в выборах 2022 года, которые могут поставить под угрозу более чем десятилетнее правление премьер-министра Виктора Орбана.

Орбан и его партия "Фидес" с 2010 года трижды подряд побеждали на выборах в основном благодаря избирательной системе, которая способствовала крупным партиям, в то время как оппозиция была раздроблена и не могла сотрудничать.

"Полный веры и надежды, принимая поддержку партий, поддерживающих меня... Я могу заявить, что буду бороться за кандидатстве в премьер-министры на праймериз от оппозиции", - сказал Корачонь в видео на Facebook.

"Я принял это решение, поскольку чувствую, что моя страна находится в серьезной опасности", - заявил он, добавив, что будет стремиться к воссоединению страны.

Корачонь в 2019 году на местных выборах как кандидат от небольшой зеленой либеральной партии сместил действующего мэра, поддерживаемого Орбаном.

Корачонь сказал, что сотрудничество оппозиции на этих выборах может послужить основой для свержения Орбана.

Опрос, проведенный агентством Median, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что правящую партию Орбана "Фидес" поддерживают 40% избирателей, в то время как список объединенной оппозиции - 36%.

Темы: Венгрия


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