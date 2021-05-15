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Португалія відкривається для туристів майже з усіх країн ЄС і Британії

Субота, 15 травня 2021, 16:52
Португалія відкривається для туристів майже з усіх країн ЄС і Британії

З понеділка Португалія буде відкрита для туристів майже з усіх країн ЄС після декількох місяців обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Про це заявило міністерство внутрішніх справ Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Мандрівники з країн ЄС, у яких рівень коронавірусу нижче 500 випадків на 100 тисяч жителів протягом останніх 14 днів, можуть здійснювати "всі типи візитів до Португалії, включаючи навіть другорядні", - йдеться в заяві міністерства в суботу.

У ній сказано, що обмеження будуть збережені для п'яти країн ЄС - Кіпру, Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції. Обмеження також зберігаються для неєвропейських країн, включаючи Бразилію, Індію і ПАР.

"Ми не відкриваємо туризм для всього світу. Зберігаються обмеження для третіх країн", - додала прессекретар міністерства.

За її словами, обмеження знімаються для "пасажирів з Європейського Союзу, Шенгенської зони і Сполученого Королівства" за умови, що у них рівень захворювання нижче 500 випадків на 100 тисяч жителів.

Шенгенська зона охоплює 26 європейських країн, більшість з яких перебувають в Європейському Союзі.

Згідно з правилами, всі пасажири, старші двох років, що прямують в країну, все одно повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до посадки.

Авіакомпанії, що дозволяють пасажирам здійснювати посадку без тесту, будуть оштрафовані на суму від 500 до 2000 євро за пасажира.

У Португалії та Британії зараз зареєстровано найнижчий рівень поширення коронавірусу в Європі.

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Теми: туризмПортугалія
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