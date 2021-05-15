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Португалия открывается для туристов почти из всех стран ЕС и Британии

Суббота, 15 мая 2021, 16:52
Португалия открывается для туристов почти из всех стран ЕС и Британии

С понедельника Португалия будет открыта для туристов почти из всех стран ЕС после нескольких месяцев ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Об этом заявило министерство внутренних дел Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Путешественники из стран ЕС, в которых уровень коронавируса ниже 500 случаев на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, могут осуществлять "все типы визитов в Португалию, включая даже второстепенные", - говорится в заявлении министерства в субботу.

В ней сказано, что ограничения будут сохранены для пяти стран ЕС - Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Ограничения также сохраняются для неевропейских стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР.

"Мы не открываем туризм для всего мира. Сохраняются ограничения для третьих стран", - добавила пресс-секретарь министерства.

По ее словам, ограничения снимаются для "пассажиров из Европейского Союза, Шенгенской зоны и Соединенного Королевства" при условии, что у них уровень заболеваемости ниже 500 случаев на 100 000 жителей.

Шенгенская зона охватывает 26 европейских стран, большинство из которых находятся в Европейском Союзе.

Согласно правилам, все пассажиры старше двух лет, следующие в страну, все равно должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до посадки.

Авиакомпании, позволяющие пассажирам осуществлять посадку без теста, будут оштрафованы на сумму от 500 до 2000 евро за пассажира.

В Португалии и Великобритании сейчас зарегистрирован самый низкий уровень распространения коронавируса в Европе.

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Темы: туризмПортугалия
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