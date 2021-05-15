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Після Covid-вакцинації різко впала кількість госпіталізацій та смертей – дослідники

Субота, 15 травня 2021, 17:52
Фото: John Nacion/NurPhoto

Згідно з італійським дослідженням, опублікованим в суботу, число випадків зараження COVID-19 серед дорослих різного віку знизилося на 80% через п'ять тижнів після першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Перше таке дослідження, проведене країною Європейського союзу за реальними наслідками кампанії імунізації, було здійснене Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона чоловік, вакцинованих по всій країні.

Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, до 3 травня 2021 року.

Аналіз показав, що ризик зараження SARS-CoV-2, госпіталізації і смерті поступово знижувався.

"Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій на 90% і смертність знизилися на 95%", - йдеться в повідомленні ISS.

"Ці дані підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації", - заявив президент ISS Сільвіо Брусаферро.

Серед майже 14 мільйонів осіб, включених в італійське дослідження, 95% тих, хто був вакцинований Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, в той час як жоден з тих, хто отримав AstraZeneca, не отримав другу дозу.

До тепер Італія слідувала рекомендаціям виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna після чотиритижневого перерви і другу дозу AstraZeneca після 12-тижневої перерви.

Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 мільйонів осіб отримали перше щеплення.

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Теми: вакцинаціянаукакоронавірус


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