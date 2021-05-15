После Covid-вакцинации резко упало количество госпитализаций и смертей - исследователи

Согласно итальянскому исследованию, опубликованному в субботу, число случаев заражения COVID-19 среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Первое такое исследование, проведенное страной Европейского союза по реальным результатам кампании иммунизации, было осуществлено Национальным институтом здравоохранения Италии (ISS) и Министерством здравоохранения среди 13,7 миллиона человек, вакцинированных по всей стране.

Ученые начали изучать данные со дня начала кампании вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, до 3 мая 2021 года.

Анализ показал, что риск заражения SARS-CoV-2, госпитализации и смерти постепенно снижался.

"Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций на 90% и смертность снизились на 95%", - говорится в сообщении ISS.

"Эти данные подтверждают эффективность кампании вакцинации и необходимость быстрого охвата населения, чтобы положить конец чрезвычайной ситуации", - заявил президент ISS Сильвио Брусаферро.

Среди почти 14 млн лиц, включенных в итальянское исследования, 95% тех, кто был вакцинирован Pfizer и Moderna, завершили цикл вакцинации, в то время как ни один из тех, кто получил AstraZeneca, не получил вторую дозу.

До сих Италия следовала рекомендациям производителей, вводя вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna после четырехнедельного перерыва и вторую дозу AstraZeneca после 12-недельного перерыва.

По состоянию на утро субботы около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.