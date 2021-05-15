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Гібридні війська РФ 6 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі, втрат немає

Субота, 15 травня 2021, 18:25
Гібридні війська РФ 6 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі, втрат немає

Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України, з початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.

Біля Мар’їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Гладосове - один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаРосіятероризм
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