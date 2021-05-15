Гібридні війська РФ 6 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі, втрат немає

Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України, з початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.

Біля Мар’їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Гладосове - один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.