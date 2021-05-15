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Гибридные войска РФ 6 раз обстреляли ВСУ на Донбассе, потерь нет

Суббота, 15 мая 2021, 18:25
Гибридные войска РФ 6 раз обстреляли ВСУ на Донбассе, потерь нет

Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, с начала этих суток, 15 мая, зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.

С минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино.

У Марьинки оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гладосово - один раз со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаРосcиятерроризм
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