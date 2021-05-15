Гибридные войска РФ 6 раз обстреляли ВСУ на Донбассе, потерь нет

Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, с начала этих суток, 15 мая, зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.

С минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино.

У Марьинки оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гладосово - один раз со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.