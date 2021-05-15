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Понад 30 млн жителів Німеччини отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Субота, 15 травня 2021, 18:33

Понад 30 мільйонів жителів Німеччині отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу станом на ранок 15 травня.

Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, пише "Європейська правда".

За його словами, зараз понад 30 мільйонів німців, що становить 36,5% населення, вакциновані хоча б один раз.

Понад 9 мільйонів (10,9%) отримали дві дози і тепер повністю захищені. 

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

З цього ж дня Німеччина відкрила можливість щеплення вакциною AstraZeneca для всіх дорослих, щоб прискорити процес вакцинації.

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Теми: вакцинаціяНімеччинакоронавірус


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