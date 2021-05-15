Понад 30 млн жителів Німеччини отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Понад 30 мільйонів жителів Німеччині отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу станом на ранок 15 травня.

Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, пише "Європейська правда".

За його словами, зараз понад 30 мільйонів німців, що становить 36,5% населення, вакциновані хоча б один раз.

Понад 9 мільйонів (10,9%) отримали дві дози і тепер повністю захищені.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

З цього ж дня Німеччина відкрила можливість щеплення вакциною AstraZeneca для всіх дорослих, щоб прискорити процес вакцинації.

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