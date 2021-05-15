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Более 30 млн жителей Германии получили первую дозу вакцины от коронавируса

Суббота, 15 мая 2021, 18:33
Более 30 млн жителей Германии получили первую дозу вакцины от коронавируса

Более 30 млн жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса по состоянию на утро 15 мая.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет "Европейская правда".

По его словам, сейчас более 30 млн немцев, что составляет 36,5% населения, вакцинированы хотя бы один раз.

Более 9 млн (10,9%) получили две дозы и теперь полностью защищены.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полные прививки от COVID-19 или перенес это заболевание.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты.

С этого же дня Германия открыла возможность прививки вакциной AstraZeneca для всех взрослых, чтобы ускорить процесс вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирус
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