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Более 30 млн жителей Германии получили первую дозу вакцины от коронавируса

Суббота, 15 мая 2021, 18:33

Более 30 млн жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса по состоянию на утро 15 мая.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет "Европейская правда".

По его словам, сейчас более 30 млн немцев, что составляет 36,5% населения, вакцинированы хотя бы один раз.

Более 9 млн (10,9%) получили две дозы и теперь полностью защищены.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полные прививки от COVID-19 или перенес это заболевание.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты.

С этого же дня Германия открыла возможность прививки вакциной AstraZeneca для всех взрослых, чтобы ускорить процесс вакцинации.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирус


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