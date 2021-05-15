Біля Букінгемського палацу встановили 125 дерев’яних слонів

У суботу вранці 125 дерев’яних слонів натуральної величини з'явилися біля Букінгемському палацу.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Символічний марш дерев'яних фігур перетнув вулицю Молл, що веде до лондонської резиденції британської королеви.

Він покликаний продемонструвати можливість мирного співіснування людей і тварин в сучасному світі.

Організували акцію активісти природоохоронної групи Elephant Family, що займається захистом азійських слонів від вимирання.

Дерев'яні моделі слонів виготовили корінні народи гір Нілгирі на півдні Індії, де пліч-о-пліч з ними проживають і дикі індійські слони.

У природоохоронному фонді за допомогою схожих акцій хочуть нагадати людям про необхідність захищати тварин і після того, як активність людини повернеться на доковідний рівень.

"Рятуючи їх, ми насправді рятуємо самих себе", - говорить одна із засновниць організації Elephant Family Рут Ганеш.

Після перформансу в суботу слонів виставлять в лондонських парках, а потім дерев'яні моделі будуть виставлені на продаж за 30 тисяч фунтів за кожну.

Виручені гроші підуть на різні природоохоронні цілі.