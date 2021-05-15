У Букингемского дворца установили 125 деревянных слонов

В субботу утром 125 деревянных слонов в натуральную величину появились у Букингемского дворца.

Символический марш деревянных фигур пересек улицу Молл, ведущую к лондонской резиденции британской королевы.

Он призван продемонстрировать возможность мирного сосуществования людей и животных в современном мире.

Организовали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания.

Деревянные модели слонов изготовили коренные народы гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны.

В природоохранном фонде с помощью похожих акций хотят напомнить людям о необходимости защищать животных и после того, как активность человека вернется на доковидний уровень.

"Спасая их, мы на самом деле спасаем самих себя", - говорит одна из основательниц организации Elephant Family Рут Ганеш.

После перформанса в субботу слонов выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу за 30 000 фунтов за каждую.

Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели.