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Погода: в Україну йде літнє тепло

Субота, 15 травня 2021, 20:26

В Україні найближчими днями пригріє до 26°, місцями короткочасні дощі.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: у неділю, 16 травня, без опадів, лише вдень у західних та місцями у південних областях короткочасний дощ, можливі грози. Температура у західних областях вночі  до +11°, вдень 16-21°.

На решті території вночі 9-14°, вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30° за Цельсієм.

У Києві та області 16 травня без опадів, вночі близько +13°, вдень від 23° до 25°, на Київщині до +26°.

 

17-18 травня (понеділок-вівторок) в Україні короткочасні дощі, грози. В Карпатському регіоні вночі 17 травня і в південних та центральних областях місцями значні дощі, температура вночі 9-14°, вдень 17 травня 18-23°, 18 травня - 15-20°. У східних областях місцями короткочасні дощі, вночі 12-17°, вдень 17 травня 24-29°, 18 травня 20-25°.

У столичному регіоні 17-18 травня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі до +14°; вдень близько +20°.

Теми: погода


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