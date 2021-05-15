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Погода: в Украину идет летнее тепло

Суббота, 15 мая 2021, 20:26

В Украине в ближайшие дни пригреет до 26°, местами кратковременные дожди.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: в воскресенье, 16 мая, без осадков, только днем ​​в западных и местами в южных областях кратковременный дождь, возможны грозы. Температура в западных областях ночью до 11°, днем ​​16-21°.

На остальной территории ночью 9-14 °, днем ​​21-26°, в юго-восточной части 25-30° по Цельсию.

В Киеве и области 16 мая без осадков, ночью около +13 °, днем ​​от 23° до 25°, на Киевщине до +26°.

 

17-18 мая (понедельник-вторник) в Украине кратковременные дожди, грозы. В Карпатском регионе ночью 17 мая и в южных и центральных областях местами значительные дожди, температура ночью 9-14°, днем 17 мая 18-23°, 18 мая - 15-20°. В восточных областях местами кратковременные дожди, ночью 12-17°, днем 17 мая 24-29°, 18 мая 20-25°.

В столичном регионе 17-18 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью до +14°; днем около +20°.

Темы: погода


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