Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода: в Украину идет летнее тепло

Суббота, 15 мая 2021, 20:26
Погода: в Украину идет летнее тепло

В Украине в ближайшие дни пригреет до 26°, местами кратковременные дожди.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: в воскресенье, 16 мая, без осадков, только днем ​​в западных и местами в южных областях кратковременный дождь, возможны грозы. Температура в западных областях ночью до 11°, днем ​​16-21°.

На остальной территории ночью 9-14 °, днем ​​21-26°, в юго-восточной части 25-30° по Цельсию.

В Киеве и области 16 мая без осадков, ночью около +13 °, днем ​​от 23° до 25°, на Киевщине до +26°.

 

17-18 мая (понедельник-вторник) в Украине кратковременные дожди, грозы. В Карпатском регионе ночью 17 мая и в южных и центральных областях местами значительные дожди, температура ночью 9-14°, днем 17 мая 18-23°, 18 мая - 15-20°. В восточных областях местами кратковременные дожди, ночью 12-17°, днем 17 мая 24-29°, 18 мая 20-25°.

В столичном регионе 17-18 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью до +14°; днем около +20°.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: