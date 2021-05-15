Поляки святкують послаблення карантинних обмежень

У Польщі з 15 травня дозволили роботу закладів харчування надворі та послабили масковий режим. Громадяни ще у ніч на 15 травня почали збиратися, щоб відзначити відновлення роботи барів і ресторанів.

Джерело: DW

Деталі: У Польщі після понад шести місяців жорстких обмежень з суботи, 15 травня, закладам харчування дозволили обслуговувати відвідувачів надворі. При цьому клієнти мають право розташовуватися через стіл, залишаючи наступний незайнятим.

Біля багатьох пабів у містах країни стало людно.

У багатьох великих містах люди святкували відновлення роботи барів та ресторанів ще у ніч на суботу.

Упродовж сонячного дня тераси ресторанів у всій країні були заповнені.

Також з 15 травня жителі країни не змушені носити маски на відкритому повітрі, якщо вони можуть дотримуватися дистанції у щонайменше 1,5 метра.

Водночас масковий режим й надалі зберігається у громадському транспорті, у крамницях та в більшості установ.

За даними польських органів охорони здоров'я, за останню добу в країні було зафіксовано 2896 нових випадків зараження коронавірусом, померли 298 людей, у яких підтвердили зараження.

Нагадаємо: Від початку пандемії у Польщі від Covid померли понад 71,6 тисячі людей.