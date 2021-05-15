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Поляки празднуют ослабление карантина

Суббота, 15 мая 2021, 23:40

В Польше с 15 мая разрешили работать заведениям питания на улице и ослабили масочный режим. Граждане еще в ночь на 15 мая начали собираться, чтобы отметить возобновление работы баров и ресторанов.

Источник: DW

Детали: В Польше после более шести месяцев жестких ограничений с субботы, 15 мая, заведениям питания позволили обслуживать посетителей улице. При этом клиенты имеют право располагаться за столиками, оставляя следующий незанятым.

У многих пабов в городах страны стало людно.

Во многих крупных городах люди праздновали восстановление работы баров и ресторанов еще в ночь на субботу.

В течение солнечного дня террасы ресторанов по всей стране были заполнены.

Также с 15 мая жители страны не вынуждены носить маски на открытом воздухе, если они могут соблюдать дистанцию менее 1,5 метра.

В то же время масочный режим и в дальнейшем сохраняется в общественном транспорте, в магазинах и в большинстве учреждений.

По данным польских органов здравоохранения, за последние сутки в стране было зафиксировано 2896 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 298 человек, у которых подтвердили заражение.

Напомним: С начала пандемии в Польше от Covid умерли более 71,6 тысячи человек.

Темы: празднованияПольшакоронавирускарантин


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