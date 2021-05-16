У МОЗ пояснили, чи потрібно при вакцинації від COVID приймати препарати для розрідження крові
Неділя, 16 травня 2021, 01:38
Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій пояснив, що приймати препарати, які розріджують кров, до чи після вакцинації від коронавірусу не потрібно.
Джерело: МОЗ у Telegram
Пряма мова Лапія: "Приймати такі препарати немає сенсу.
По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.
По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.
По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.
І навпаки – "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити".
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Українська правда