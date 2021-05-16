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У МОЗ пояснили, чи потрібні при вакцинації від COVID препарати для розрідження крові

Неділя, 16 травня 2021, 01:38
У МОЗ пояснили, чи потрібні при вакцинації від COVID препарати для розрідження крові

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій пояснив, що приймати препарати, які розріджують кров, до чи після вакцинації від коронавірусу не потрібно.

Джерело: МОЗ у Telegram

Пряма мова Лапія: "Приймати такі препарати немає сенсу.

По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.

По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.

По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.

І навпаки – "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити".

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Українська правда

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Теми: вакцинаціяздоров'я
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