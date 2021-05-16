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В Минздраве объяснили, нужны ли при вакцинации от COVID препараты для разжижения крови

Воскресенье, 16 мая 2021, 01:38
В Минздраве объяснили, нужны ли при вакцинации от COVID препараты для разжижения крови

Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации от коронавируса не требуется.

Источник: Минздрав в Telegram

Прямая речь Лапия: "Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих, если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить".

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Темы: вакцинацияздоровье
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