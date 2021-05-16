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В Минздраве объяснили, нужно ли при вакцинации от COVID принимать препараты для разжижения крови

Воскресенье, 16 мая 2021, 01:38

Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации от коронавируса не требуется.

Источник: Минздрав в Telegram

Прямая речь Лапия: "Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих, если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить".

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Темы: вакцинацияздоровье


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