В Минздраве объяснили, нужно ли при вакцинации от COVID принимать препараты для разжижения крови
Воскресенье, 16 мая 2021, 01:38
Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации от коронавируса не требуется.
Источник: Минздрав в Telegram
Прямая речь Лапия: "Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.
Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.
В-третьих, если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.
И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить".
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