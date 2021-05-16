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Білорусь робить платним виїзд в Україну, Польщу і Литву

Неділя, 16 травня 2021, 06:54

Обласні ради депутатів Гомельської і Гродненської областей Білорусі запроваджують місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі.

Дослівно: "Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях".

Деталі: За інформацією прикордонного відомства, збір стягуватимуть із транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Кількість пасажирів не впливає на суму збору.

Платіж для транспортних засобів до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).

Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

При цьому від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжуючі померлих для поховання; учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їх супроводжуючі; учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.

Теми: Білоруськордон


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