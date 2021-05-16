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Беларусь делает платным выезд в Украину, Польшу и Литву

Воскресенье, 16 мая 2021, 06:54
Беларусь делает платным выезд в Украину, Польшу и Литву

Областные советы депутатов Гомельской и Гродненской областей Беларуси вводят местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Источник: Укринформ со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Дословно: "Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях".

Детали: По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платеж для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (около 320 гривен).

Его уплата должна производиться водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

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Темы: Беларусьграница
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