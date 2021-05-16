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У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent

Неділя, 16 травня 2021, 10:45
У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent

У Чорне море прямує OPV "Trent" - патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише "Європейська правда".

"Моніторингова група Blackseanews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, станом на 09:00 (київський час) 16.05.2021 до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV "Trent" (Р224)" - написав він.

Як повідомляється, це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

"Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків" - зазначив Клименко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне море
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