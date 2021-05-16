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В Черное море направляется патрульный корабль королевского флота Великобритании Trent

Воскресенье, 16 мая 2021, 10:45
В Черное море направляется патрульный корабль королевского флота Великобритании Trent

В Черное море направляется OPV "Trent" - патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании.

Об этом сообщил руководитель проекту Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет "Европейская правда".

"Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований " сообщает, по состоянию на 9:00 (киевское время) 16.05.2021 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV" Trent "(Р224)" - написал он .

Как сообщается, это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - отметил Клименко.

Темы: Черное море
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