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Погода у неділю порадує українців сонцем та теплом

Неділя, 16 травня 2021, 11:33

В Україні у неділю короткочасні дощі можливі лише у західних та подекуди у південних областях, на території решти регіонів – без опадів. Температура повітря від 25° до 30° за Цельсієм.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вдень у західних та місцями у південних областях можливі короткочасні дощі. Температура у західних регіонах 16-21°, у Карпатах вдень до +18°.

У решті регіонів вдень пригріє до 21-29°, у південно-східній частині навіть до +30°.

На Київщині та у столиці в неділю опадів не очікується, повітря прогріється до +25°.

Погода у неділю
Погода у неділю

У понеділок, 17 травня, в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура від +20 до +25 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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