Погода у неділю порадує українців сонцем та теплом
Неділя, 16 травня 2021, 11:33
В Україні у неділю короткочасні дощі можливі лише у західних та подекуди у південних областях, на території решти регіонів – без опадів. Температура повітря від 25° до 30° за Цельсієм.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Вдень у західних та місцями у південних областях можливі короткочасні дощі. Температура у західних регіонах 16-21°, у Карпатах вдень до +18°.
У решті регіонів вдень пригріє до 21-29°, у південно-східній частині навіть до +30°.
На Київщині та у столиці в неділю опадів не очікується, повітря прогріється до +25°.
У понеділок, 17 травня, в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура від +20 до +25 градусів.
Українська правда