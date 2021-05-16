Погода в воскресенье порадует украинцев солнцем и теплом

В Украине в воскресенье кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от 25° до 30° по Цельсию.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Днем в западных и местами в южных областях возможны кратковременные дожди. Температура в западных регионах 16-21°, в Карпатах днем ​​до +18°.

В остальных регионах днем ​​пригреет до 21-29°, в юго-восточной части даже до +30°.

На Киевщине и в столице в воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +25°.

Погода в воскресенье

В понедельник, 17 мая, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами. Температура от +20 до +25 градусов.