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Погода в воскресенье порадует украинцев солнцем и теплом

Воскресенье, 16 мая 2021, 11:33
Погода в воскресенье порадует украинцев солнцем и теплом

В Украине в воскресенье кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от 25° до 30° по Цельсию.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Днем в западных и местами в южных областях возможны кратковременные дожди. Температура в западных регионах 16-21°, в Карпатах днем ​​до +18°.

В остальных регионах днем ​​пригреет до 21-29°, в юго-восточной части даже до +30°.

На Киевщине и в столице в воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +25°.

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

В понедельник, 17 мая, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами. Температура от +20 до +25 градусов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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