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У Вільнюсі пройшов багатотисячний мітинг на підтримку традиційної сім’ї

Неділя, 16 травня 2021, 12:34
У Вільнюсі пройшов багатотисячний мітинг на підтримку традиційної сім’ї

У столиці Литви відбувся масштабний мітинг в рамках "Великого маршу на захист сімей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За даними поліції, в акції взяли участь до 10 тисяч людей. Варто зазначити, що у Литві в рамках корона вірусних обмежень заборонені масові зібрання. Однак марш був заявлений як політичний мітинг, на які заборона не поширюється.

Під час виступів зі сцени до присутніх зверталися різні активісти, які закликали захищати традиційну сім'ю, противитися ратифікації Стамбульської конвенції.

Учасників акції закликали зібратися біля парламенту, коли там будуть обговорювати закон про одностатеве партнерство.

 

У червні литовський Сейм має розглядати законопроєкт, за яким легалізуються одностатеві партнерства. Документ пропонує надати одностатевим парам права на визнання спадщини, спільне володіння майном, зміну прізвища.

Теми: Литвамітинги
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