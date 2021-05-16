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В Вильнюсе прошел многотысячный митинг в поддержку традиционной семьи

Воскресенье, 16 мая 2021, 12:34
В Вильнюсе прошел многотысячный митинг в поддержку традиционной семьи

В столице Литвы состоялся масштабный митинг в рамках "Большого марша в защиту семей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По данным полиции, в акции приняли участие до 10 000 человек. Стоит отметить, что в Литве в рамках корона вирусных ограничений запрещены массовые собрания. Однако марш был заявлен как политический митинг, на которые запрет не распространяется.

Во время выступлений со сцены к собравшимся обращались различные активисты, которые призывали защищать традиционную семью, противиться ратификации Стамбульской конвенции.

Участников акции призвали собраться у парламента, когда там будут обсуждать закон об однополой партнерстве.

 

В июне литовский Сейм должен рассматривать законопроект, по которому легализуются однополые партнерства. Документ предлагает предоставить однополым парам права на признании наследства, совместное владение имуществом, изменение фамилии.

Темы: Литвамитинги
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