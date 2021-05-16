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Популістку Ле Пен запідозрили у систематичному зловживанні коштами ЄС – ЗМІ

Неділя, 16 травня 2021, 14:30
Популістку Ле Пен запідозрили у систематичному зловживанні коштами ЄС – ЗМІ
Фото: Reuters

Лідерку французького ультраправого "Національного зібрання" Марін Ле Пен підозрюють у систематичному зловживанні коштами європейських фондів шляхом найму фіктивних помічників у Європарламенті.

Дані про відповідне розслідування оприлюднив Journal du Dimanche, передає "Європейська правда".

Зазначається, що розслідування справи тривало 5 років.

За даними співробітників поліції Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими та фіскальними правопорушеннями (OCLCIFF), "Національне зібрання" через своїх керівників та менеджерів створило шахрайську організовану систему розкрадання європейських фондів на свою користь через фіктивні посади помічників парламенту".

Ці слова містяться у зведеній доповіді на 98 сторінок від 15 лютого, адресованій паризькій слідчій Клер Тепо.

Слідчі підсумовують свої дії (обшуки, експертизи, допити, документи) і вважають, що виявили достатньо доказів для 17 лідерів, депутатів та наближених до ультраправої партії осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за "розтрату державних коштів" або приховування цього правопорушення.

За сукупністю показань і фактів, що містяться в документі, робиться висновок про те, що Ле Пен несе пряму відповідальність за організацію цієї схеми.

Загалом йдеться про розтрату коштів на суму 6,8 млн євро.

Марін Ле Пен вже прокоментувала розслідування, назвавши його елементом політичної боротьби.

"Journal du Dimanche, офіційний орган макроністської влади, піднімає нескінченну справу парламентських помічників, як і на кожних виборах. Нічого нового під сонцем" – заявила вона.

Слід зазначити, що у 2019 році суд ЄС вже зобов'язав Ле Пен відшкодувати Європарламенту  300 тис. євро у зв'язку з тим, що вона не змогла довести, що її помічниця фактично виконувала свої обов'язки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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