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Популистку Ле Пен заподозрили в систематическом злоупотреблении средствами ЕС - СМИ

Воскресенье, 16 мая 2021, 14:30
Фото: Reuters

Лидера французского ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов путем найма фиктивных помощников в Европарламенте.

Данные о соответствующем расследовании обнародовал Journal du Dimanche, передает "Европейская правда".

Отмечается, что расследование дела продолжалось 5 лет.

По данным сотрудников полиции Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и фискальными правонарушениями (OCLCIFF), "Национальное собрание" из своих руководителей и менеджеров создало мошенническую организованную систему хищения европейских фондов в свою пользу через фиктивные должности помощников парламента ".

Эти слова содержатся в сводном докладе на 98 страниц от 15 февраля, адресованном парижскому следователю Клэр Тепо.

Следователи заключают свои действия (обыски, экспертизы, допросы, документы) и считают, что обнаружили достаточно доказательств для 17 лидеров, депутатов и приближенных к ультраправой партии лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за "растрату государственных средств" или сокрытия этого правонарушения.

По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен несет прямую ответственность за организацию этой схемы.

В целом речь идет о растрате средств на сумму 6,8 млн евро.

Марин Ле Пен уже прокомментировала расследование, назвав его элементом политической борьбы.

"Journal du Dimanche, официальный орган макронистськои власти, поднимает бесконечную дело парламентских помощников, как и на каждых выборах. Ничего нового под солнцем ", - заявила она.

Следует отметить, что в 2019 году суд ЕС уже обязал Ле Пен возместить Европарламента 300 тыс. евро в связи с тем, что она не смогла доказать, что ее помощница фактически выполняла свои обязанности.

Темы: Франция


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