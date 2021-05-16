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Туреччина починає поступове послаблення карантину

Неділя, 16 травня 2021, 15:11

У Туреччині після повного локдауну з 17 травня по 1 червня поступово послаблюватимуть коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Туреччина запровадила повний локдаун з 29 квітня, після того, як кількість щоденних випадків COVID-19 піднялася до понад 60 000, а смертність також досягла рекордного рівня.

Після локдауну кількість щоденних інфекцій різко зменшилася, 8 травня знизившись до рівня менше 20 000. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що з 13 травня кількість випадків складала приблизно 11 000.

Під час періоду поступової нормалізації комендантська година діятиме з 21.00 до 5 ранку.

Поїздки між містами дозволятимуться поза комендантською годиною.

Люди зможуть подорожувати автобусом, літаком або поїздом між провінціями під час комендантської години, але для міжміських поїздок на приватних транспортних засобах під час комендантської години потрібні спеціальні дозволи.

За повідомленням МВС Туреччини, не буде спеціальних обмежень для людей віком від 65 років, які вже отримали дві дози вакцин проти COVID-19 або тих, хто не досягнув 18 років.

Ресторани та кафе дозволятимуть винос та доставку лише в робочі дні з 7.00 до 20.00. У вихідні дні вони пропонуватимуть службу доставки лише з 7 ранку до півночі.

Інші заклади та підприємства, включаючи бари, басейни, весільні зали, спортзали, кінотеатри, не працюватимуть до червня.

Торгові центри прийматимуть покупців лише у робочі дні з 10.00 до 20.00, але у вихідні дні не працюватимуть.

Теми: Туреччинакоронавірускарантин


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