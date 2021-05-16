Турция начинает постепенное ослабление карантина

В Турции после полного локдауна с 17 мая по 1 июня постепенно ослаблять коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Турция ввела полный локдаун с 29 апреля, после того, как количество ежедневных случаев COVID-19 поднялась до более 60 000, а смертность также достигла рекордного уровня.

После локдауна количество ежедневных инфекций резко уменьшилось, 8 мая снизившись до уровня менее 20 000. Министерство здравоохранения сообщило, что с 13 мая количество случаев составляло примерно 11000.

Во время периода постепенной нормализации комендантский час будет действовать с 21.00 до 5 утра.

Поездки между городами вне комендантского часа будут разрешены.

Люди смогут путешествовать автобусом, самолетом или поездом между провинциями во время комендантского часа, но для междугородних поездок на частных транспортных средствах во время комендантского часа нужны специальные разрешения.

По сообщению МВД Турции, не будет специальных ограничений для людей в возрасте от 65 лет, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19 или тех, кто не достиг 18 лет.

Рестораны и кафе позволят вынос и доставку только в рабочие дни с 7.00 до 20.00. В выходные дни они будут предлагать службу доставки только с 7 утра до полуночи.

Другие учреждения и предприятия, включая бары, бассейны, свадебные залы, спортзалы, кинотеатры, не будут работать до июня.

Торговые центры будут принимать покупателей только в рабочие дни с 10.00 до 20.00, но в выходные дни не будут.