Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция начинает постепенное ослабление карантина

Воскресенье, 16 мая 2021, 15:11
Турция начинает постепенное ослабление карантина

В Турции после полного локдауна с 17 мая по 1 июня постепенно ослаблять коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Турция ввела полный локдаун с 29 апреля, после того, как количество ежедневных случаев COVID-19 поднялась до более 60 000, а смертность также достигла рекордного уровня.

После локдауна количество ежедневных инфекций резко уменьшилось, 8 мая снизившись до уровня менее 20 000. Министерство здравоохранения сообщило, что с 13 мая количество случаев составляло примерно 11000.

Во время периода постепенной нормализации комендантский час будет действовать с 21.00 до 5 утра.

Поездки между городами вне комендантского часа будут разрешены.

Люди смогут путешествовать автобусом, самолетом или поездом между провинциями во время комендантского часа, но для междугородних поездок на частных транспортных средствах во время комендантского часа нужны специальные разрешения.

По сообщению МВД Турции, не будет специальных ограничений для людей в возрасте от 65 лет, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19 или тех, кто не достиг 18 лет.

Рестораны и кафе позволят вынос и доставку только в рабочие дни с 7.00 до 20.00. В выходные дни они будут предлагать службу доставки только с 7 утра до полуночи.

Другие учреждения и предприятия, включая бары, бассейны, свадебные залы, спортзалы, кинотеатры, не будут работать до июня.

Торговые центры будут принимать покупателей только в рабочие дни с 10.00 до 20.00, но в выходные дни не будут.

Темы: Турциякоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Турция
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: