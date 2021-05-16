Внаслідок ізраїльських авіаударів по місту Газа у неділю загинуло щонайменше 33 людини, в тому числі 12 жінок і 8 дітей.

Джерело: AP з посиланням на міністерство охорони здоров'я Гази, Армія оборони Ізраїлю, ВВС

Деталі: За словами медиків Гази, у неділю ізраїльські авіаудари зруйнували три будівлі і вбили щонайменше 33 людини. Це найбільш смертоносний одиничний напад з тих пір, як майже тиждень тому почалися запеклі бої між Ізраїлем і ХАМАС на цій території.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що серед убитих були 12 жінок і 8 дітей, ще 50 осіб отримали поранення внаслідок атаки.

Раніше ізраїльські військові заявили, що зруйнували будинок головного лідера ХАМАС в Газі Яхіе Сінвара в ході окремого удару по південному місту Хан-Юніс. Це був третій подібний напад за останні два дні на будинки високопоставлених лідерів ХАМАС.

У той же час, Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що в неділю завдала ударів по військових об'єктах у розвідувальному штабі ХАМАС на півночі Гази, завдавши значної шкоди центральній інфраструктурі організації. Також було завдано удару по складу зі зброєю, розташованому в будинку бойовика ХАМАС у центральній частині Гази, і по складу зброї ХАМАС у південній частині Гази.

Ізраїльські військові заявляють, що під час останнього конфлікту з ХАМАС Ізраїль зазнав рекордних ракетних обстрілів на своїй території.

Генерал-майор Орі Гордін повідомив журналістам, що з понеділка ХАМАС випустив близько 3000 ракет по Ізраїлю. За його словами, кількість ракетних запусків перевищила попередні атаки з Гази, а також під час війни 2006 року з Хезболлою в Лівані.

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, почала в неділю екстрене засідання з приводу запеклих боїв між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа.