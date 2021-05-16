Вследствие израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье погибло по меньшей мере 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.

Источник: AP со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, Армия обороны Израиля, ВВС

Детали: По словам медиков Газы, в воскресенье израильские авиаудары разрушили три здания и убили по меньшей мере 42 человека, что делает его самым смертоносным единичным нападением с тех пор, как почти неделю назад начались ожесточенные бои между Израилем и ХАМАС на этой территории.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что среди убитых были 16 женщин и 10 детей, еще 50 человек получили ранения в результате атаки.

Позже Израиль заявил, что атаковал систему туннелей ХАМАС, которая рухнула, в результате чего были разрушены жилые дома.

Ранее израильские военные заявили, что они разрушили дом главного лидера ХАМАС в Газе Яхие Синвара в ходе отдельного удара по южному городу Хан-Юнис. Это было третье подобное нападение за последние два дня на дома высокопоставленных лидеров ХАМАС.

В то же время, Армия обороны Израиля сообщает, что в воскресенье нанесла удары по военным объектам в разведывательном штабе ХАМАС на севере Газы, нанеся значительный ущерб центральной инфраструктуре организации. Также был нанесен удар по складу с оружием, расположенному в доме боевика ХАМАС в центральной части Газы, и по складу оружия ХАМАС в южной части Газы.

Израильские военные заявляют, что во время последнего конфликта с ХАМАС Израиль пострадал от рекордных ракетных обстрелов на своей территории.

Генерал-майор Ори Гордин сообщил журналистам, что с понедельника ХАМАС выпустил около 3000 ракет по Израилю. По его словам, количество ракетных запусков превысило предыдущие атаки из Газы, а также во время войны 2006 года с Хезболлой в Ливане.

Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, начала в воскресенье экстренное заседание по поводу ожесточенных боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.