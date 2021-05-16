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США і Данія занепокоєні зростанням військової присутності РФ в Арктиці

Неділя, 16 травня 2021, 18:22

США і Данія поділяють занепокоєння щодо нарощення російської військової присутності в Арктиці.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту з нагоди візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Данії, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати та Королівство Данія поділяють занепокоєння щодо збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми погоджуємося з важливістю захисту чутливої критичної інфраструктури в регіоні" - заявили у Держдепі.

Також Сполучені Штати привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 мільйонів доларів у оборону Північної Атлантики та Арктики, підкресливши взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною та безпечною.

"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до навколишнього середовища та інтересів і культури корінних народів" - йдеться у заяві.

Блінкен відвідає Данію 16-17 і 20 травня 2021 року проведе переговори з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен і главою МЗС Єппе Кофодом.

Теми: СШАДаніяРосія


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