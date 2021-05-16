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США и Дания обеспокоены ростом военного присутствия РФ в Арктике

Воскресенье, 16 мая 2021, 18:22

США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию военного присутствия в Арктике.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря Энтони Блинкена в Данию, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе ", - заявили в Госдепе.

Также Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Дании инвестировать 245 млн долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики, подчеркнув взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересов и культуры коренных народов", - говорится в заявлении.

Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая 2021 проведет переговоры с премьер-министром Метте Фредериксен и главой МИД Еппе Кофодом.

Темы: СШАДанияРосcия


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