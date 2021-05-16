У Барселоні поліція прогнала з вулиць тисячі людей, що святкували послаблення локдауну

Іспанська поліція заявила, що в неділю прогнала 9 тисяч людей з вулиць у центрі Барселони та сусіднього пляжу, щоб запобігти небезпечним скупченням в перші повноцінні вихідні після скасування обмежень COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Багато людей брали участь у масових розпиваннях алкоголю, відомих як "ботельйони", заявила поліція.

Міністр культури Іспанії Хосе Мануель Родрігес Урібес, виступаючи на заході в Мадриді, закликав молодь продовжувати дотримуватися правил соціального дистанціювання.

"Я знаю, що означає жити з великою кількістю обмежень, і з цього потрібно вийти, але я прошу це робити обережно, насолоджуватися, але бути дуже обережним і продовжувати дотримуватися заходів безпеки", - сказав Родрігес Урібес .

Уряд скасував шестимісячний надзвичайний стан 9 травня опівночі, тож це був перший шанс для вуличних вечірок протягом вихідних.

Деякі обмеження при цьому продовжують діяти. У Каталонії, столицею якої є Барселона, бари та ресторани працюють з 7.00 до 23.00. а максимальна кількість людей, що допускаються за столи, - чотири.

Не маючи більше обмежень на пересування країною, багато іспанців взяли міні-відпустку на вихідних.

Іспанія, одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи, зафіксувала 79 339 смертей від коронавірусу та 3,6 мільйона випадків. Але рівень зараження впав, і майже третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини.