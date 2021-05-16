В Барселоне полиция прогнала с улиц тысячи людей, праздновавших ослабление локдауна

Испанская полиция заявила, что в воскресенье прогнала 9000 человек с улиц в центре Барселоны и соседнего пляжа, чтобы предотвратить опасные скопления в первые полноценные выходные после отмены ограничений COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Многие люди участвовали в массовых распитие алкоголя, известных как "ботельйоны", заявила полиция.

Министр культуры Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес, выступая на мероприятии в Мадриде, призвал молодежь продолжать соблюдать правила социального дистанцирования.

"Я знаю, что значит жить с большим количеством ограничений, и из этого нужно выйти, но я прошу это делать осторожно, наслаждаться, но быть очень осторожным и продолжать соблюдать меры безопасности", - сказал Родригес Урибес.

Правительство отменило шестимесячное чрезвычайное положение 9 мая в полночь, так что это был первый шанс для уличных вечеринок в течение выходных.

Некоторые ограничения при этом продолжают действовать. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7.00 до 23.00. а максимальное количество людей, допускаемых за столы - четыре.

Не имея ограничений на передвижение по стране, многие испанцы взяли мини-отпуск на выходных.

Испания, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, зафиксировала 79 339 смертей от коронавируса и 3,6 миллиона случаев. Но уровень заражения упал, и почти треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины.