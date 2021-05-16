Дощі та грози найближчими днями охоплять всю Україну

Найближчими днями дощі та грози прогнозуються на всій території України.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 17 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози. У південних і центральних областях місцями значні дощі. На заході, сході, вночі і на півночі країни невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, на сході південно-східний та північно-східний, 7-12 м/с, у південних і центральних областях вдень ​​при грозах град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, удень 18-23°, на Лівобережжі вночі 12-17°, удень 24-29°.

У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 12-14°, удень 18-20°.

У вівторок вночі, 18 травня, на Правобережжі, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. У Карпатському регіоні значні дощі.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі 5-10°, удень 11-16°; на решті території вночі 8-13°, удень 15-20°, на сході та південному сході країни до 24°.

У Києві у вівторок короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 10-12°, удень 17-19°.