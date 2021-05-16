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Дожди и грозы в ближайшие дни охватят всю Украину

Воскресенье, 16 мая 2021, 20:20
Дожди и грозы в ближайшие дни охватят всю Украину

В ближайшие дни дожди и грозы прогнозируются на всей территории Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 17 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы. В южных и центральных областях местами значительные дожди. На западе, востоке, ночью и на севере страны небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, на востоке юго-восточный и южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях днём при грозах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, днём 18-23°, на Левобережье ночью 12-17°, днём 24-29°.

 

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 12-14°, днём 18-20°.

Во вторник ночью, 18 мая, на Правобережье, днём в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. В Карпатском регионе значительные дожди.

 

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 5-10°, днём 11-16°; на остальной территории ночью 8-13°, днём 15-20°, на востоке и юго-востоке страны до 24°.

 

В Киеве во вторник кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10-12°, днём 17-19°.

Темы: погода
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