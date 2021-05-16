На Львівщині на ходу загорівся автобус із 20 пасажирами

На Львівщині на ходу загорівся автобус сполученням "Стебник-Познань" із 20 пасажирами, ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Львівської області, ДСНС Львівської області

Деталі: Подія сталася у неділю близько п’ятої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Миколаїв.

Під час несення служби поліцейські помітили автобус "Мерседес", з моторного відсіку якого вибивалось полум’я.

Зазначається, що правоохоронці зупинили транспортний засіб, евакуювали 20 пасажирів, повідомили про подію рятувальників та взяли участь у ліквідації пожежі.

Як повідомляє ДСНС Львівської області, вогнем знищено моторний відсік, крісла та пошкоджено обшивки салону.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Довідка: Стебник – місто Дрогобицького району Львівської області, Познань – місто в центральній частині західної Польщі.