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На Львівщині на ходу загорівся автобус із 20 пасажирами

Неділя, 16 травня 2021, 22:04
фото поліції

На Львівщині на ходу загорівся автобус сполученням "Стебник-Познань" із 20 пасажирами, ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Львівської області, ДСНС Львівської області

Деталі: Подія сталася у неділю близько п’ятої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Миколаїв.

Під час несення служби поліцейські помітили автобус "Мерседес", з моторного відсіку якого вибивалось полум’я.

Зазначається, що правоохоронці зупинили транспортний засіб, евакуювали 20 пасажирів, повідомили про подію рятувальників та взяли участь у ліквідації пожежі.

Як повідомляє ДСНС Львівської області, вогнем знищено моторний відсік, крісла та пошкоджено обшивки салону.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Довідка: Стебник – місто Дрогобицького району Львівської області, Познань – місто в центральній частині західної Польщі.

Українська правда
Теми: Львівщинапожежатранспорт


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