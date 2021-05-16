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На Львівщині на ходу загорівся автобус із 20 пасажирами

Неділя, 16 травня 2021, 22:04
На Львівщині на ходу загорівся автобус із 20 пасажирами
фото поліції

На Львівщині на ходу загорівся автобус сполученням "Стебник-Познань" із 20 пасажирами, ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Львівської області, ДСНС Львівської області

 
фото ДСНС

Деталі: Подія сталася у неділю близько п’ятої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Миколаїв.

Під час несення служби поліцейські помітили автобус "Мерседес", з моторного відсіку якого вибивалось полум’я.

Зазначається, що правоохоронці зупинили транспортний засіб, евакуювали 20 пасажирів, повідомили про подію рятувальників та взяли участь у ліквідації пожежі.

 
фото поліції

Як повідомляє ДСНС Львівської області, вогнем знищено моторний відсік, крісла та пошкоджено обшивки салону.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Довідка: Стебник – місто Дрогобицького району Львівської області, Познань – місто в центральній частині західної Польщі.

Українська правда
Теми: Львівщинапожежатранспорт
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