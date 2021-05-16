Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львовщине на ходу загорелся автобус с 20 пассажирами

Воскресенье, 16 мая 2021, 22:04
фото полиции

На Львовщине на ходу загорелся автобус сообщением "Стебник-Познань" с 20 пассажирами, никто не пострадал.

Источник: полиция Львовской области, ГСЧС Львовской области

Детали: ЧП произошло в воскресенье около пяти часов утра на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Николаев.

Во время несения службы полицейские заметили автобус "Мерседес", из моторного отсека которого выбивалось пламя.

Отмечается, что правоохранители остановили транспортное средство, эвакуировали 20 пассажиров, сообщили о происшествии спасателям и приняли участие в ликвидации пожара.

Как сообщает ГСЧС Львовской области, огнем уничтожен моторный отсек, кресла и повреждена обшивка салона.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Справка: Стебник – город Дрогобычского района Львовской области, Познань – город в центральной части западной Польши.

Украинская правда
Темы: Львовщинапожартранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 130 пострадавших

Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович

фотоВ Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

обновленоВ Газе заявили о 42 погибших от новой атаки Израиля

фотоРоссийские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине

В понедельник часть Украины накроет градом – предупреждение ГСЧС

Все новости...
Львовщина
"Издевательство над образованием": Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы
Львовская область выходит из "красной" зоны
На Львовщине хакер "охотился" на данные СБУшников для спецслужб РФ
Последние новости
22:04
На Львовщине на ходу загорелся автобус с 20 пассажирами
21:44
видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 130 пострадавших
20:45
Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время
20:20
Дожди и грозы в ближайшие дни охватят всю Украину
19:55
В Барселоне полиция прогнала с улиц тысячи людей, праздновавших ослабление локдауна
19:35
Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович
19:06
Новости экономики: АЗС ограничивают продажу премиум топлива, оценка корпоративного управления
18:22
США и Дания обеспокоены ростом военного присутствия РФ в Арктике
18:04
фотоВ Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса
17:49
ООС: в воскресенье 4 обстрела, украинские военные отвечали
Все новости...