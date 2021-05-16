На Львовщине на ходу загорелся автобус с 20 пассажирами

На Львовщине на ходу загорелся автобус сообщением "Стебник-Познань" с 20 пассажирами, никто не пострадал.

Источник: полиция Львовской области, ГСЧС Львовской области

Детали: ЧП произошло в воскресенье около пяти часов утра на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Николаев.

Во время несения службы полицейские заметили автобус "Мерседес", из моторного отсека которого выбивалось пламя.

Отмечается, что правоохранители остановили транспортное средство, эвакуировали 20 пассажиров, сообщили о происшествии спасателям и приняли участие в ликвидации пожара.

Как сообщает ГСЧС Львовской области, огнем уничтожен моторный отсек, кресла и повреждена обшивка салона.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Справка: Стебник – город Дрогобычского района Львовской области, Познань – город в центральной части западной Польши.