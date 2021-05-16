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На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який спав у шафі

Неділя, 16 травня 2021, 23:29
фото поліції

На Миколаївщині поліція розшукувала трирічного хлопчика, батьки якого заявили про зникнення дитини, однак виявилося, що малюк заснув у шафі вдома.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "Сьогодні, 16 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15:00 пішов з дому по вул. Молодіжній у с .Дмитрівка Очаківського району та не повернувся малолітній хлопчик.

Негайно по тривозі на розшук дитини був піднятий увесь особовий склад відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції.

На щастя, хлопчик не покидав домівку, а, втомившись, заснув у шафі в одній із кімнат будинку і не чув, як його шукають батьки".

Деталі: Незадовго до цього повідомлення поліція Миколаївщини публікувала оголошення про розшук хлопчика.

Українська правда
Теми: дітиполіціяМиколаївська область


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