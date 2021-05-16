На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який спав у шафі
Неділя, 16 травня 2021, 23:29
На Миколаївщині поліція розшукувала трирічного хлопчика, батьки якого заявили про зникнення дитини, однак виявилося, що малюк заснув у шафі вдома.
Джерело: поліція Миколаївської області
Дослівно: "Сьогодні, 16 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15:00 пішов з дому по вул. Молодіжній у с .Дмитрівка Очаківського району та не повернувся малолітній хлопчик.
Негайно по тривозі на розшук дитини був піднятий увесь особовий склад відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції.
На щастя, хлопчик не покидав домівку, а, втомившись, заснув у шафі в одній із кімнат будинку і не чув, як його шукають батьки".
Деталі: Незадовго до цього повідомлення поліція Миколаївщини публікувала оголошення про розшук хлопчика.
Українська правда