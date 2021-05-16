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На Николаевщине полиция искала мальчика, который спал в шкафу

Воскресенье, 16 мая 2021, 23:29
фото полиции

В Николаевской области полиция разыскивала трехлетнего мальчика, родители которого заявили об исчезновении ребенка, однако оказалось, что малыш уснул в шкафу дома.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "Сегодня, 16 мая, в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ушел из дома по ул. Молодежной в с .Дмитриевка Очаковского района и не вернулся малолетний мальчик.

Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции №7 Николаевского районного управления полиции.

К счастью, мальчик не покидал дом, а устав, уснул в шкафу в одной из комнат дома и не слышал, как его ищут родители".

Детали: Незадолго до этого сообщения полиция Николаевской области публиковала информацию о розыске мальчика.

Украинская правда
Темы: детиполицияНиколаевская область


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