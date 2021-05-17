Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

Понеділок, 17 травня 2021, 07:59

За добу 16 травня  в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню, з початку доби окупанти один раз порушили "тишу".

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

За минулу добу бойових втрат серед українських воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку 17 травня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів,  великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Мінекономіки: Кабмін не обмежував ціни на преміальне пальне

відеоУ синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих

Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через РФ можуть скасувати влітку – Арестович

Усі новини...
Останні новини
08:17
2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисяч одужали в неділю 
08:00
Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО
07:59
Окупанти на Донбасі 15 разів гатили по позиціях ЗСУ
07:48
відеоАрмія Ізраїлю заявляє про атаки на будинки 9-ти лідерів ХАМАС
07:08
На зустрічі з Лавровим Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" – ЗМІ
06:33
Палестинці та ізраїльтяни заслуговують на життя в безпеці – Байден
05:39
За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі
04:43
Через стрілянину в Торонто загинув чоловік, ще троє поранені
03:42
Сектор Гази: Блінкен провів розмови з міністрами Катару, Єгипту і Саудівської Аравії
02:40
Чехія переходить на новий етап послаблення карантину
Усі новини...