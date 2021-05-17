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Окупанти на Донбасі 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

Понеділок, 17 травня 2021, 07:59
Окупанти на Донбасі 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

За добу 16 травня  в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню, з початку доби окупанти один раз порушили "тишу".

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

За минулу добу бойових втрат серед українських воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку 17 травня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів,  великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
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