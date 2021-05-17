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Оккупанты на Донбассе 15 раз били по позициям ВСУ

Понедельник, 17 мая 2021, 07:59

За сутки 16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня, с начала суток оккупанты один раз нарушили "тишину".

Источник: Штаб ООС

Детали: У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское.

Вблизи Песков в сторону позиций наших защитников российские оккупанты совершили обстрел с ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Троицкое - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Причепиловки - еще и с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских воинов нет.

По состоянию на 7:00 утра 17 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловки со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда


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