940 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу
Понеділок, 17 травня 2021, 08:58
940 160 громадян України щеплено проти коронавірусу SARS CoV 2 від початку вакцинальної кампанії, з них 940 158 осіб отримали першу дозу, а 18 394 особи – обидві дози вакцини.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: У неділю 16 травня в України проти COVID-19 щепили 2 230 людей, другу дозу отримали 1 308 осіб.
При цьому в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення в цей день.
У Києві зробили 58 щеплень, у Київській області – 17 щеплень.
Лідерами були Харківська (341) та Сумська (190) області.
Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пунктів щеплення.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 558 857 людей.