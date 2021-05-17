940 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу

940 160 громадян України щеплено проти коронавірусу SARS CoV 2 від початку вакцинальної кампанії, з них 940 158 осіб отримали першу дозу, а 18 394 особи – обидві дози вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: У неділю 16 травня в України проти COVID-19 щепили 2 230 людей, другу дозу отримали 1 308 осіб.

При цьому в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення в цей день.

У Києві зробили 58 щеплень, у Київській області – 17 щеплень.

Лідерами були Харківська (341) та Сумська (190) області.

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пунктів щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 558 857 людей.