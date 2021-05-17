Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

940 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу

Понеділок, 17 травня 2021, 08:58

940 160 громадян України щеплено проти коронавірусу SARS CoV 2 від початку вакцинальної кампанії, з них 940 158 осіб отримали першу дозу, а 18 394 особи – обидві дози вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова  

Деталі: У неділю 16 травня в України проти COVID-19 щепили 2 230 людей, другу дозу отримали 1 308 осіб. 

При цьому в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення в цей день.

У Києві зробили 58 щеплень, у Київській області – 17 щеплень. 

Лідерами були Харківська (341) та Сумська (190) області. 

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пунктів щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 558 857 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисяч одужали в неділю 

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Мінекономіки: Кабмін не обмежував ціни на преміальне пальне

відеоУ синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих

Усі новини...
вакцинація
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян
У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації
Щеплення проти Covid доведеться робити по другому колу – німецькі експерти
Останні новини
09:08
Курс гривні до долара трохи зміцнився
09:05
Протести на підтримку Палестини в Берліні: 59 затриманих, постраждали 93 поліцейських
08:58
940 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу
08:38
У Британії послабили обмеження і скасували заборону на виїзд за кордон
08:17
2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисяч одужали в неділю 
08:00
Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО
07:59
Окупанти на Донбасі 15 разів гатили по позиціях ЗСУ
07:48
відеоАрмія Ізраїлю заявляє про атаки на будинки 9-ти лідерів ХАМАС
07:08
На зустрічі з Лавровим Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" – ЗМІ
06:33
Палестинці та ізраїльтяни заслуговують на життя в безпеці – Байден
Усі новини...