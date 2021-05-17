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940 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины против коронавируса

Понедельник, 17 мая 2021, 08:58

940 160 граждан Украины привиты против коронавируса SARS CoV 2 от начала прививочной кампании, из них 940 158 человек получили первую дозу, а 18 394 человека – обе дозы вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова 

Детали: В воскресенье 16 мая в Украине против COVID-19 привили 2 230 человек, вторую дозу получили 1 308 человек.

При этом в Кировоградской области не сделали ни одной прививки в этот день.

В Киеве сделали 58 прививок, в Киевской области – 17 прививок.

Лидерами были Харьковская (341) и Сумская (190) области.

Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 прививочных пунктов.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 558 857 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия


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