940 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины против коронавируса
Понедельник, 17 мая 2021, 08:58
940 160 граждан Украины привиты против коронавируса SARS CoV 2 от начала прививочной кампании, из них 940 158 человек получили первую дозу, а 18 394 человека – обе дозы вакцины.
Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова
Детали: В воскресенье 16 мая в Украине против COVID-19 привили 2 230 человек, вторую дозу получили 1 308 человек.
При этом в Кировоградской области не сделали ни одной прививки в этот день.
В Киеве сделали 58 прививок, в Киевской области – 17 прививок.
Лидерами были Харьковская (341) и Сумская (190) области.
Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 прививочных пунктов.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 558 857 человек.