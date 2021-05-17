"Укрзалізниця" після "пілотного" періоду подовжує до 24 червня курсування поїздів №793/794 та №796/795 Харків – Дніпро – Харків, бо ці рейси популярні.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Запущені два тижні тому потяги між двома містами-мільйонниками поєднують Слобожанщину та Придніпров’я комфортним та швидким маршрутом.

Більше того, це сполучення утворило транспортний хаб для східної України, адже з 3 червня потяг №7088/7087 Костянтинівка – Харків оптимізує графік руху й надає ще більш зручну можливість жителям Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та інших міст дістатися Дніпра транзитом через Харків.

Варто зазначити, що сьогодні рейс Костянтинівка – Харків перевіз ювілейного 50 000-го пасажира, якому дістався пам’ятний залізничний подарунок".

Деталі: Потяг №793/794 із Харкова відправляється о 06:51 і вже о 10:30 прибуває до Дніпра. Зворотно з Дніпра вирушає о 18:33, прибуває до Харкова о 22:16.

Потяг №796/795 з Дніпра вирушає о 6:23, прибуває до Харкова о 10:02. З Харкова відправляється о 18:31 та прибуває до Дніпра о 22:10.

Час у дорозі – близько 3,5 годин, що на 45 хвилин швидше, ніж на інших аналогічних маршрутах.

Вартість квитків – від 134 гривень.