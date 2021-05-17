Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удачный эксперимент: экспрессы между Харьковом и Днепром продолжат курсировать

Понедельник, 17 мая 2021, 09:40
Удачный эксперимент: экспрессы между Харьковом и Днепром продолжат курсировать

"Укрзализныця" после "пилотного" периода продлевает до 24 июня курсирование поездов №793/794 и №796/795 Харьков – Днепр – Харьков, так как эти рейсы популярны.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Запущенные две недели назад поезда между двумя городами-миллионниками сочетают Слобожанщине и Приднепровья комфортным и быстрым маршрутом.

Более того, это сочетание создало транспортный хаб для восточной Украины, ведь с 3 июня поезд №7088/7087 Константиновка – Харьков оптимизирует график движения и предоставляет более удобную возможность жителям Константиновки, Дружковки, Краматорска и других городов добраться до Днепра транзитом через Харьков.

Стоит отметить, что сегодня рейс Константиновка – Харьков перевез юбилейного 50 000-го пассажира, которому достался памятный железнодорожный подарок".

Детали: Поезд №793/794 из Харькова отправляется в 6:51 и уже в 10:30 прибывает в Днепр. Обратно из Днепра отправляется в 18:33, прибывает в Харьков в 22:16.

Поезд №796/795 из Днепра отправляется в 6:23, прибывает в Харьков в 10:02. Из Харькова отправляется в 18:31 и прибывает в Днепр в 22:10.

Время в пути – около 3,5 часов, что на 45 минут быстрее, чем на других аналогичных маршрутах.

Стоимость билетов – от 134 гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцяХарьковДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: