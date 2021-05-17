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Удачный эксперимент: экспрессы между Харьковом и Днепром продолжат

Понедельник, 17 мая 2021, 09:40

"Укрзализныця" после "пилотного" периода продлевает до 24 июня курсирование поездов №793/794 и №796/795 Харьков – Днепр – Харьков, потому что эти рейсы популярны. популярных рейсов.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Запущенные две недели назад поезда между двумя городами-миллионниками сочетают Слобожанщине и Приднепровья комфортным и быстрым маршрутом.

Более того, это сочетание создало транспортный хаб для восточной Украины, ведь с 3 июня поезд №7088/7087 Константиновка – Харьков оптимизирует график движения и предоставляет более удобную возможность жителям Константиновки, Дружковки, Краматорска и других городов добраться до Днепра транзитом через Харьков.

Стоит отметить, что сегодня рейс Константиновка – Харьков перевез юбилейного 50 000-го пассажира, которому достался памятный железнодорожный подарок".

Детали: Поезд №793/794 из Харькова отправляется в 6:51 и уже в 10:30 прибывает в Днепр. Обратно из Днепра отправляется в 18:33, прибывает в Харьков в 22:16.

Поезд №796/795 из Днепра отправляется в 6:23, прибывает в Харьков в 10:02. Из Харькова отправляется в 18:31 и прибывает в Днепр в 22:10.

Время в пути – около 3,5 часов, что на 45 минут быстрее, чем на других аналогичных маршрутах.

Стоимость билетов – от 134 гривен.



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