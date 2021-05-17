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До моря на літо: нові потяги з’єднають Чернігів і Суми з Одесою

Понеділок, 17 травня 2021, 09:59

На літній період,  із середини червня, "Укрзалізниця" відкриває нове сполучення Чернігова та Сум з Одесою. 

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33.

"Укрзалізниця" принагідно просить під час карантину носити маски правильно, користуватися антисептиками та дотримуватися безпечної дистанції.

Теми: УкрзалізницяОдесаСумиЧернігів


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