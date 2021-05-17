Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До моря на літо: нові потяги з’єднають Чернігів і Суми з Одесою, а Львів із Бердянськом

Понеділок, 17 травня 2021, 09:59
До моря на літо: нові потяги з’єднають Чернігів і Суми з Одесою, а Львів із Бердянськом

На літній період "Укрзалізниця" відкриває нове сполучення Чернігова та Сум з Одесою, а також Львова з Новоолексіївкою та Бердянськом.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33.

Крім того, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на щоденний поїзд №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, до Новоолексіївки прибуде об 11:35, до Бердянська – о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

"Укрзалізниця" принагідно просить під час карантину носити маски правильно, користуватися антисептиками та дотримуватися безпечної дистанції.

Цьому передувало: Із 14 травня Укрзалізниця призначила новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницяОдесаСумиЧернігів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: